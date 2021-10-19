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شاهد.. فيديو جديد لمحمد رمضان وهو يرقص بصحبة مضيفات طائرته الخاصة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مساء الإثنين، فيديو جديدا له وهو يرقص بصحبة مضيفات طائرته الخاصة.

 

وروّج رمضان لأغنيته الجديدة معلقا على الفيديو عبر صفحته بتطبيق "أنستقرام": "أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية الجديدة جو البنات النهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

 

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان مثل هذا الفيديو، حيث لاقى فيديو مشابه نشره قبل أيام غضبا كبيرا وأثار جدلا واسعا، حين ظهر فيه وهو يرقص مع نفس المضيفات على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلق: "المضيفة الفرفوشة رزق".

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CVKgfZ9IGAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CVKgfZ9IGAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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