شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يستكمل تصوير مشاهده مع "أهل الكهف" خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان صبرى فواز تصوير مشاهده فى فيلم "أهل الكهف"، بإحدى الدول الأوروبية، ولم يتم تحديد الدولة التى سيتم التصوير فيها المشاهد الخارجية المتبقية من أحداث العمل.

ويتبقى له أسبوع تصوير وينتهى من العمل بشكل نهائى، ويجسد صبرى فواز دور الوزير عرموش، وهى شخصية مستبدة وظالمة والعمل، مأخوذ عن قصة "أهل الكهف" الحقيقية.

فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.