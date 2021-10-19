شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا ومحمد شاهين فى أغانٍ جديدة بتوقيع ماهر صلاح.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، حيث جارى الاستقرار على اسمها، وهى من كلمات مانو، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أمين نبيل، مهندس صوت ماهر صلاح، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تم الإنتهاء تماما من تفاصيلها، ومن المقرر طرحها على الأيام المقبلة.

ويتعاون مهندس الصوت ماهر صلاح أيضًا مع المطرب محمد شاهين بأغنية سينجل بعنوان "ملكه جمال الناس"، من كلمات سلمى رشيدى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى معتز ندى، ومن المقرر طرحها أيضًا خلال الأيام المقبلة.