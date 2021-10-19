نسرين طافش تكشف سر تصدرها الترند بشكل دائم!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:50 صباحاً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش سر تصدرها الترند على مواقع التواصل الاجتماي بشكل دائم وذلك خلال لقاء على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.
وقالت نسرين طافش ردا على سؤال: “طلعت بالحجاب الصورة صارت ترند شربت قهوة الصورة صارت ترند طلعت مع القطط الصورة صارت ترند”.
واعتبرت نسرين طافش ان سبب تصدرها الترند ليست بسبب جرأتها بل بسبب بساطتها وعفويتها، حسب تعبيرها.
وقالت نسرين طافش: “الحلاوة انه انت تكون على طبيعتك وهو كل ما كنت على طبيعتك اكثر كل ما الترند بيجي لحاله”.
وتابعت “انا ما بفكر بدي اتصور هذه الصورة لتصير ترند لان كل شي انت بتعطيه تفكير زيادة عن اللزوم او قيمة مبالغة عن حدها ما بتظبط معك وبس تكون عفوي وبسيط الناس بتحسك قريب منها”.
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