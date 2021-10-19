ابنة أحمد السقا بـ هوت شورت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:50 صباحاً - خطفت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، وابنتها نادية السقا الانظار على السجادة الحمراء لفيلم “قمر 14” ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والذى يشارك في قسم “الاختيار الرسمى (خارج المسابقة).

وظهرت مها الصغير بفستان قصير مقفول وبأكمام طويلة باللون الأبيض، ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء كعب عالي باللون الفضي اللامع.

فيما ظهرت نادية احمد السقا بهوت شورت باللون الأسود من الجلد، وبلوزة باللون الأبيض، واعتمد كل منهما تسريحة الشعر المنسدل.

وتدور أحداث فيلم “قمر 14” حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

وتدور أحداث فيلم “قمر 14” حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.