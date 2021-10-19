شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى تحيى حفلاً ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربية 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المطربة السورية وعد البحري في الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية بحفل يوم 10 نوفمبر علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في نفس اليوم الفنانة حنان عصام والفنان أحمد عفت.

كانت آخر حفلات المطربة السورية وعد البحري بدار الأوبرا في سوريا لإحياء ذكرى أسمهان وقدمت وعد حفلًا كبيرًا بمدينة حمص وكان المسرح كامل العدد وقدمت خلاله عدد مميز من أغاني أسمهان في ليلة طربية أمتعت كل الحضور، وأبهرت وعد كل جمهور الحفل الذي ملأ المسرح بكامل طاقته ودفع الإقبال الجماهيري إدارة المسرح لزيادة عدد الكراسي لاستيعاب الحضور، وكانت أصداء الحفل أكثر من رائعة حيث أطلقوا على وعد "صوت سوريا" وأسمهان الجيل.



وعد البحري

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، يشارك في حفلاته عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، منهم: أصالة وسميرة سعيد وماجدة الرومي وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومحمد عساف وعبادي الجوهر.

وتُهدي الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهم الفني، وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان، ويتم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه والملحن محمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.