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موعد حفل مكادي نحاس على مسرح الشمس في الأردن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستعد المطربة مكادي نحاس لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الأردن، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت 6 نوفمبر.

وتعود مكادي لجمهورها الأردني بسهرة غنائية مميزة على مسرح "الشمس" بالعاصمة عمان، وتحتفل خلالها بإطلاق أجدد أغنياتها "أنا وياك"، المقرر ظهورها في ميني ألبوم يتضمن الأغنية بتوزعين مختلفين وقطعتين موسيقيتين أيضا من تلحين وتوزيع يزن الهجري.

كما تقدّم أغاني أخرى من أشهر أغنياتها، مثل "هيا على هيا" و"ياعمة" و"ما أشقاه" وغيرها.

وشاركت مكادي نحاس في نهاية سبتمبر الماضي، في فعاليات مهرجان جرش الموسيقي للثقافة والفنون.

وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها ألبومات: "كان ياما كان، خلخال، جوا الأحلام، ونور".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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