"محدش يطلب بقى أنزل معاه".. هنا الزاهد تنشر فيديو طريف مع أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو طريف مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

الفيديو نشرته "هنا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من رحلة الثنائي الأخيرة إلى تنزانيا.

وقالت الزاهد معلقة على الفيديو: "لما تحاول ترتقي وتفهمه إني قصدي هعمل Reel فبقوله هحط أغنية ويقولي لا لا تعالي نقول يا جماعة إحنا هنا يا جماعة، محدش يطلب بقى أنزل فيديو معاه عشان عرفته السبب وشكرا".

وعُرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر" مع النجوم: محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".

بينما أخر أعمال الفنان أحمد فهمي فيلم "العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.