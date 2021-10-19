دومينيك حوراني تثير الجدل: “بحب الرجل اللي بنضف البيت”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:38 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني الجدل بعد مقطع فيديو قصير لها على تطبيق “تيك توك” قالت فيه انها تحب الرجل الذي ينظف البيت.
كلام دومينيك حوراني جاء ردا على احد متابعيها الذي سألها: “شو مواصفات فتى احلامك؟” لتجيبه “بحب الشب اللي بنظف البيت تخيلوني انا عم انظف”.
وعادت دومينيك حوراني وبررت كلامها عبر تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيها: “الفيديو ده لما قلت بحب الرجل اللي ينضف البيت كان المقصد هزار وتوقعت اجوبة ظريفة لكن المتطرفين للاسف طلعو فاهمين ان الزوجة هي الشغالة في البيت.”
وتابعت “مين قال ان التنضيف هو من واجبات المراة وحدها؟ماذا عن المرأة العاملة؟الزوج طبعا لما يكون في البيت وفاضي ومش وراه شغل لازم هو يساعد بالتنضيف”.
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