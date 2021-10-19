شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14" يستعيد زمن الرومانسية بين شيرين رضا وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عرض الفيلم المصري "قمر 14"، بطولة كل من: خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل، حضورا كثيفا للجمهور والنجوم، في عرضه الأول بالمهرجان خارج المسابقة الرسمية، واختتمت أحداث الفيلم بقبلة جمعت خالد النبوي وشيرين رضا، وهي القبلة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أطلق الصيحات، خاصة أن قصة حب النبوي وشيرين في الفيلم تدور في إطار أنهما عادا لبعضهما بعد 20 عاما من الفراق.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

وحضر عرض الفيلم أبطاله خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد مالك، مى الغيطى، والمخرج هادى الباجورى، كما تواجد فى عرض الفيلم يسرا، الهام شاهين، هالة صدقى، سمية الخشاب، نسرين طافش، ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، أحمد داود وزوجته علا رشدى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، بشرى.

وأقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائى حفل "السينما في حفل موسيقى" الذى يقام سنويا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، كتحية إلى موسيقى السينما الخالدة، وكان أول الحضور نسرين طافش، طارق الإبيارى، علاء عرفة، لجين عمران، ووفد اليونيسيف، وتم عزف عدد من مقطوعات السينما العالمية الخالدة.