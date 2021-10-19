شكرا لقرائتكم خبر عن No Time to Die يقترب من نصف مليار دولار فى 10 أيام بـ دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم No Time to Die من تخطى حاجز الـ500 مليون دولار منذ وصوله دور العرض السينمائية المختلفة حول العالم، حيث وصلت الإيرادات إلى 447 مليونًا و809 آلاف دولار، وكان قد طرح العمل يوم 8 أكتوبر حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 99 مليونًا و509 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و348 مليونًا و300 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.