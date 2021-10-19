إليسا تهنئ جمهورها بالمولد النبوي: بتمنى تكون المناسبة حاملة كل خير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كل سنة وأنتوا بألف خير لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.. بتمنى تكون المناسبة حاملة كل خير وطمأنينة لقلوبكم وعائلاتكم، وتحمل كل المحبة والاستجابة لصلواتكم".

وفي أغسطس 2020، طرحت النجمة اللبنانية إليسا، ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، والذي تضمن 18 أغنية من إنتاج شركة روتانا، وهي "صاحبة رأي، وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحة ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".