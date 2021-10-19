محمد الفلاح - بيلمع صدره زي بتوع السيرك.. موسيقار كبير يهاجم محمد رمضان

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

شنّ الموسيقار المصري حلمي بكر، هجوما على مواطنه الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021.



وعلى هامش المؤتمر الصحفي للدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد، قال بكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية: "محمد رمضان مستخبي ورا الفلاشة.. واللي بيطلع يعمله بيلمع صدره زي بتوع السيرك".

وجدد هجومه على "مطربي المهرجانات الشعبية"، داعيا إلى سرعة إصدار قانون بمنعهم من الغناء.

وأضاف أن "أغاني المهرجانات هي السبب في انتشار فيروس كورونا، وانتشار البلطجة، والبذاءة، ويجب على الجمهور عدم الاستماع لمثل هذه الأغاني، والحفاظ على أبنائهم بإبعادهم عنها".

وأشاد بكر بقرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع الغناء بفلاشة، وإلزام الفنانين بالغناء مع الفرق الموسيقية، قائلاً: "قرار حلو لأنه هيحرك الموسيقيين اللي قاعدين في بيوتهم وبيعانوا من قلة العمل".

وعُقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء الأحد، المقامة فعالياته خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

تقام الدورة الخامسة من المهرجان في مدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الرابع عشر إلى الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.