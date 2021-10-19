شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: طرح فيلم " 2 طلعت حرب" على إحدى المنصات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد مجدى لـ"الخليج 365" أن فيلم "2 طلعت حرب" الذى يتولى إنتاجه، ويخرجه والده المخرج مجدى أحمد على، سيتم عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقيمة، وذلك بعد الانتهاء من تصويره قبل أكثر من عام وتم تأجيله، مشيرًا إلى أن الفيلم جاهز للعرض، خاصة بعدما تم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج.

"2 طلعت حرب" بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

وانتهى أحمد مجدى من تصوير الجزء الرابع والخامس والأخير من مسلسل "الأنسة فرح" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ويشارك في بطولته إلى جانب أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وعارفة عبد الرسول وتامر فرج، كما انتهى أيضاً من تصوير مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف وعائشة بين أحمد والمقرر عرضه على احدى المنصات قريباً.

يذكر أن آخر أفلام المخرج مجدى أحمد على "مولانا" الذى كتبه إبراهيم عيسى وقام ببطولته عمرو سعد فى عام 2017، وشارك فى بطولته درة، ريهام حجاج، بيومى فؤاد، أحمد مجدى، صبرى فواز، لطفى لبيب، أحمد راتب، علاء حسنى وضيوف الشرف فتحى عبد الوهاب وايمان العاصى.