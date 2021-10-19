"أم العيال".. أوكا يوجه رسالة لمي كساب بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان الشعبي أوكا، رسالة لزوجته الفنانة مي كساب، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر أوكا، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعهما، وعلّق: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال.. يا كل حاجة في حياتي".

وكانت الفنانة مي كساب أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحمد لله كورونا.. ادعولي".

يذكر أن أخر أعمال مي كساب حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، التي عُرضت على قناة Cbc مؤخرا.