رنا رئيس وحسن مالك.. الوجوه الشابة على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم "قمر 14"، المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، تواجد عدد من الوجوه الشابة لمشاهدة العمل المصري في خامس أيام مهرجان الجونة، مساء الاثنين.

ومن بين هؤلاء الفنان حسن مالك والذي حضر مع شقيقه أحمد مالك، والفنانة مي الغيطي والتي حضرت مع شقيقتها ميار الغيطي، الفنانة رنا رئيس، الفنانة مايان السيد، والفنان أحمد داش.

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.