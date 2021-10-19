باحتفالات قطاع الإنتاج الثقافي.. أول ظهور لنضال الشافعي بعد أزمة مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيمت احتفالات قطاع الإنتاج الثقافي بانتصارات حرب 6 أكتوبر 1973، مساء اليوم الاثنين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الذي ينظم الاحتفالية بساحة مسرح الهناجر.

وشهدت الاحتفالات تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب 6 أكتوبر.

كما شهدت الاحتفالات أول ظهور للنجم نضال الشافعي، بعد أزمة مرضه، وتم تكريمه كأحد الأبطال المشاركين في مسلسل "هجمة مرتدة" و"الاختيار 2".

وأيضا تم تكريم النجوم: صلاح عبد الله وأشرف عبد الباقي وإنجي المقدم وغيرهم.

الاحتفال ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بمناسبة مرور ثمانية وأربعين عاما على نصر أكتوبر المجيد.