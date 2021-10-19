خلال عرضه بـ"الجونة السينمائي".. "كباتن الزعتري" يفوز في "هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حصل فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي على جائزة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم وثائقي طويل من مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية وهو واحد من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، وذلك في ختام النسخة الثلاثين من المهرجان.

وكان كباتن الزعتري قد شهد عرضه الأول عربياً ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مساء السبت 16 أكتوبر حيث ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وكان الفيلم قد ترشح لـ 15 جائزة وشارك في 82 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، ومهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية. وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

كباتن الزعتري تلقى دعم من عدة مؤسسات عالمية أثناء مراحل إنتاجه المختلفة. ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.

يدور كباتن الزعتري حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً. حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.