ريش يثير ضجة في الجونة بـ"مشاهد مسيئة".. شريف منير يهاجم الفيلم المصري

محمد الفلاح - ريش يثير ضجة في الجونة بـمشاهد مسيئة.. شريف منير يهاجم الفيلم المصري

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

انسحب الفنان المصري شريف منير، من العرض الخاص لفيلم "ريش" بمهرجان الجونة السينمائي 2021، موجّها انتقادات شديدة لصنّاعه.



وقال في تصريحات على هامش حضوره الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انطلق الخميس الماضي، إن الفيلم لا يستحق المشاهدة وتعمد الإساءة للمجتمع المصري وإظهاره بصورة مغايرة للواقع.

وخلال العرض الخاص للفيلم، غادر عدد من الفنانين، على رأسهم شريف منير، ووجهوا اتهامات لصناع الفيلم الحاصل على الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي بفرنسا، منتصف يوليو/ تموز الماضي.

فيلم "ريش" إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما بمصر.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي حينها بياناً هنأ فيه صناع الفيلم، جاء فيه "يهنئ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج عمر الزهيري لحصول فيلمه (ريش) على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، ولتحقيقه إنجازاً كبيراً للسينما المصرية، إذ يعد أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة".

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

تقام الدورة الخامسة من المهرجان في مدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الرابع عشر إلى الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.