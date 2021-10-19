شكرا لقرائتكم خبر عن كباتن الزعتري يفوز بجائزة التحكيم الخاصة من مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية المؤهل لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم المصرى كباتن الزعترى للمخرج علي العربي على جائزة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عالمى وثائقى طويل من مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية، وهو واحد من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، وذلك في ختام النسخة الثلاثين من المهرجان.

وكان كباتن الزعتري قد شهد عرضه الأول عربياً ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مساء السبت 16 أكتوبر، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتلقى ردود أفعال إيجابية كبيرة بعد عرضه سواء من الجمهور أو الفنانين والنقاد الذين حضروا عرض الفيلم.

وكان الفيلم قد ترشح لـ 15 جائزة، وشارك في 82 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، ومهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان، وتلقى دعما من عدة مؤسسات عالمية أثناء مراحل إنتاجه المختلفة، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.

يدور كباتن الزعتري حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم، وعلى الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب إلا أنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يوميا، إلى أن تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ويصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

علي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، واستقال بعد فترة رغبة منه في صناعة محتوى يعبر عن وجهة نظره لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة ومنها ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط.

فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل في مسيرته، وجاء في المركز الثاني ضمن أفضل أفلام في مهرجان صاندانس السينمائي، حيث حصل على عرضه العالمي الأول، ويتتبع قصة محمود وفوزي من مرحلة المراهقة حتى الشباب وحلمهما في احتراف كرة القدم.

وقضى العربي حوالي 8 سنوات مع بطلي فيلمه أثناء العمل عليه. وشارك الفيلم في أكثر من 82 مهرجان دولي وترشح لأكثر من 15 جائزة، ومن المنتظر طرحه تجاريًا في دور العرض بأمريكا.

حاليًا يعكف العربي على عدة مشاريع عربية وعالمية من ضمنها الفيلم الروائي أسطورة زينب ونوح للمخرج المخضرم يسري نصر الله، إذ يشارك في إنتاجه، كما يعمل على تنفيذ فيلم يحكي قصة ملاكم، ويجري تصويره بين مصر وأمريكا، ويشارك حاليًا في صناعة الفيلم الهندي Ashish's Journey.