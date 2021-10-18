شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: أستعد لمسلسل "البيت بيتى" مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم محمود عبد العزيز لـ"الخليج 365" إنه يستعد لتصوير مسلسل جديد بعنوان "البيت بيتى"، حيث يبدأ تصويره بعد عودته من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، والذى تقام فعالياته حاليًا، على أن يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبل، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وميرنا جميل وسامي مغاورى، وإخراج خالد مرعى.

وانتهى كريم محمود عبد العزيز مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "من أجل زيكو" تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت وآخرين. ويجسد كريم محمود عبد العزيز دور سائق على سيارة نقل الموتي، ومتزوج من منة شلبي ولديه ابن منها.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى، وتدور أحداثه حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة.

وكان كريم محمود عبد العزيز قد أكد لـ"تليفزيون الخليج 365" أنه استمتع كثيرًا مع المخرج بيتر ميمى، لافتًا إلى أنه صاحب فكر مبتكر لكن في الوقت ذاته مريح لكل طاقم العمل ويستطيع توصيل أفكاره لهم بسهولة، وذلك بعد تعاونه معه في فيلم "موسى"، ويجدد التعاون معه في فيلم "من أجل زيكو".