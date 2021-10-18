شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتألق بحفل غنائى فى الأوبرا بمناسبة المولد النبوى الشريف .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم إيهاب توفيق بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابنتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور علاء عبد السلام حفل أيضًا، وهى التى أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أول حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان، وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني، هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وطرح منذ فترة المطرب إيهاب توفيق أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.











































































































