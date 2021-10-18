شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين حمدي بأطول فستان وإنجي علي تصطحب ابنتها على الريد كاربت في مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت منذ قليل، الإعلامية إنجي علي، والإعلامية شيرين حمدي على السجادة الحمراء لفيلم "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والذى يشارك في قسم "الاختيار الرسمى (خارج المسابقة)، وظهرت سيرين حمدي بفستان طويل، فيما اصطحبت إنجي علي ابنتها على السجادة الحمراء لأول مرة.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

وأقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائى حفل "السينما في حفل موسيقى" الذى يقام سنوياً ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، كتحية إلى موسيقى السينما الخالدة، وكان أول الحضور نسرين طافش، طارق الابيارى، علاء عرفة، لجين عمران، ووفد اليونيسيف، ومن المقرر عزف عدد من مقطوعات السينما العالمية الخالدة.



شيرين حمدى



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