شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صلاح عبد الله وإنجي المقدم باحتفالات قطاع الإنتاج الثقافي بانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "الفن يناضل ويحارب أيضا أفكار الظلام، ويبني ويشيد وطنه الحبيب، الفن يعلم ويشهد على التاريخ"، شهدت احتفالات قطاع الإنتاج الثقافي بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تكريم بعض أبطال مسلسلي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة"، وكرمتهم وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الذي ينظم الاحتفالية بساحة مسرح الهناجر.

ومن المكرمين من الفنانين الكاتب هاني سرحان، واسم الفنان القدير هادي الجيار، وتسلمت التكريم زوجته السيدة إيمان حلمي، والمخرج أحمد علاء الديب، والنجم نضال الشافعي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم صلاح عبد الله والفنانة إنجي المقدم.

الأغنية الوطنية هي انعكاس للبطولات والانتصارات في شتى المجالات، فما أجمل التغني بحب الوطن، لتعميق مفاهيم الانتماء، ولذا أطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ أربعة أعوام مسابقة الأغنية الوطنية للشباب تحت شعار "أنا المصري"، وهذا العام تقدم للمسابقة تسعة وخمسون أغنية وطنية بإجمالي ثلاثة وخمسين مطرباً شاباً وكرم قطاع الإنتاج الثقافي، عضوي لجنة التصفية الأولى، وهما الفنان أحمد محسن، والفنانة الدكتورة هويدا حرك، كما كرم أعضاء لجنة التحكيم الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار هشام نزيه والشاعر أيمن بهجت قمر والفنان مدحت صالح والفنانة الدكتورة إيمان مصطفى.

كما تم إعلان جوائز الدورة الرابعة من مسابقة "أنا المصري"، وفاز بالجائزة الخامسة أغنية: بكل فخر كلمات: محمد طلعت وألحان: محمد عبد السلام وتوزيع: هشام محم وغناء الفنان: أحمد حماده، وفاز بالجائزة الرابعة أغنية: أنا مصرية كلمات: بدوي مبارك وألحان: ناصر شرف وتوزيع: عبد الوهاب الرفاعي وغناء الفنانة: أميرة ضاحي، وفاز بالجائزة الثالثة أغنية: حكاية الشهيد وكلمات وألحان: كريم هاشم وتوزيع: بيشوي صفوت أديب وغناء الفنان: كريم هاشم ، أما الجائزة الثانية مناصفة ففازت أغنية 3 حروف كلمات: طارق علي و ألحان: محمد زين وتوزيع: محمد صلاح وغناء الفنان: محمد زين ، كما ذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من أغنية: فضفضة كلمات: جرجس أنيس وألحان وتوزيع: مينا أِشرف وغناء الفنان: محمد طارق ، وأغنية: مصرنا كلمات وألحان: نبيل قطيط وتوزيع: مايكل جمال وغناء الفنان رنيم قطيط.























































































































