شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة غريبة لـ ياسمين رئيس وهادي الباجوري في مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، المخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس على السجادة الحمراء لفيلم "قمر 14"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والذى يشارك في قسم "الاختيار الرسمى (خارج المسابقة)، وظهر الثنائي باطلالة غريبة.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

وأقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائى حفل "السينما في حفل موسيقى" الذى يقام سنوياً ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، كتحية إلى موسيقى السينما الخالدة، وكان أول الحضور نسرين طافش، طارق الابيارى، علاء عرفة، لجين عمران، ووفد اليونيسيف، ومن المقرر عزف عدد من مقطوعات السينما العالمية الخالدة.