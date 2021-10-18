شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم "قمر 14" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم "قمر 14" المشارك فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة بفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، وتألقت النجمات والنجوم على السجادة الحمراء التى سبقت عرض الفيلم بفساتين متنوعة وبدل بألوان مختلفة.

وحضر عرض الفيلم أبطاله خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد مالك، مى الغيطى، والمخرج هادى الباجورى، كما تواجد فى عرض الفيلم يسرا، الهام شاهين، هالة صدقى، سمية الخشاب، نسرين طافش، ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، أحمد داود وزوجته علا رشدى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، بشرى.

كما حرص على حضور عرض الفيلم كذلك مايان السيد، سيد رجب، شذى حسون، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، بسمة، مها الصغير وابنتها نادية أحمد السقا، مريم الخشت، حسن أبو الروس، داليا شوقى، رنا رئيس، انجى كيوان، جورجينا طواف، طارق صبرى، جالا هشام، فاطمة ناصر، شريف رمزى، ميار الغيطى، كريم قاسم، آية سليم، يوسف عثمان، ندا كرم، مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، صدقى صخر، تامر حبيب، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة، على أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية بعد انتهاء فعاليات المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.