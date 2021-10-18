شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وأسرة "قمر 14" على السجادة الحمراء لعرض الفيلم بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر توافد الفنانين على السجادة الحمراء التى تسبق عرض فيلم "قمر 14" المعروض فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة بفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، وحضر منذ قليل كل من: سمية الخشاب، شريف رمزى، مى الغيطى وشقيقتها ميار الغيطى، كريم قاسم، آية سليم، أحمد مالك.

كما حضر أيضا خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، المخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، خالد أنور، يوسف عثمان، ندا كرم، مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، أحمد حاتم، صدقى صخر، تامر حبيب، من المقرر بدء عرض الفيلم الساعة 10 مساء فى قاعة بلازا للمؤتمرات.

وكان أول الحضور شذى حسون، بسمة، سيد رجب، بشرى، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة، على أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية بعد انتهاء فعاليات المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

يشارك فى المهرجان عدد من الأفلام المصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال الدورة الخامسة، والتي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان.



أحمد حاتم (1)



أحمد حاتم (2)



أحمد حاتم



أحمد مالك



أدم الشرقاوى



أسماء جلال



أمير المصرى



انجى على (1)



انجى على (2)



مروان يونس



هنا شيحا (1)



هنا شيحا (2)



هنا شيحا (3)



ويجز (1)