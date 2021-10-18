شكرا لقرائتكم خبر عن الهواء يفسد إطلالة نسرين طافش على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة نسرين طافش على السجادة الحمراء لحفل "السينما في حفل موسيقى" الذى يقام سنويا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، ولم تستطع نسرين طافش التقاط الصور بسلاسة؛ بسبب شدة الهواء التي أفسد إطلالتها.

ويُعرض بعد الحفل فيلم "قمر 14" الذى يختتم فعاليات اليوم، ويسبقه سجادة حمراء لأبطال وحضور الفيلم الذى يشارك في قسم "الاختيار الرسمى (خارج المسابقة)، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.