شكرا لقرائتكم خبر عن فستان زينب غريب وعلاقته بـ سعيد صالح فى العيال كبرت.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت الفنانة زينب غريب، على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، أول أمس السبت، وظهرت زينب بفستان لونه "بينك"، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالاتها وشبهها البعض بنفس إطلالة النجم الراحل سعيد صالح في مسرحية "العيال كبرت"، عندما تنكر وارتدى فستانًا وتم تركيب الصورتين بجانب بعض وتم تداولها بكثرة.

كانت إطلالة الفنانة الشابة زينب غريب ضمن العرض الخاص لفيلم "كباتن الزعترى" بمهرجان الجونة، وشارك الفيلم في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة الفيلم حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.