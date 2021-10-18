شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن فيلم Dune قبل وصوله دور العرض الأمريكية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعو السينما العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية طرح فيلم Dune الجديد، الذي سيصل في 22 أكتوبر الجاري، وذلك بالرغم من وصول العمل إلى عدد كبير من دور العرض حول العالم، منهم مصر، حيث بدأ عرض العمل الجديد 23 سبتمبر الماضي.

وننشر 3 معلومات لفيلم Dune الجديد :

- تصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و 35.

- يدور فيلم Dune في إطار أكشن ودراما ومغامرة، وخيال علمي.

- فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدور العرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.