شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن رشاقتها في مهرجان الجونة: طول عمرى بتاعة باليه واستعراضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الكبيرة لبلبة تريند محرك البحث الشهير جوجل؛ بسبب رقصاتها الاستعراضية على الريد كاربت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وعن سر رشاقتها وإطلالتها قالت لبلبة لـ"الخليج 365": الرشاقة موجودة فيا طول عمرى، خاصة أننى بتاعة باليه واستعراض، وكان بقالى فترة ماعملتش استعراضات، مشيرة إلى أنها تلقت عدة تعليقات ضاحكة، منها ناس قالولى ليفربول هيعمل تعاقد معايا.

وبخفة دم معهودة ورشاقة كبيرة قررت الفنانة الكبيرة أداء بعض الحركات الاستعراضية لتداعب الجمهور والمصورين على السجادة الحمراء فى الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.

وكالعادة خطفت لبلبة الأضواء والأنظار حولها، خاصة بعد سقوطها فى ليلة افتتاح المهرجان، وقالت: "عشان تتأكدوا إن رجلى سليمة".

وكانت النجمة لبلبة قد سقطت على خشبة مسرح حفل الافتتاح بعد حديثها عن النجم سمير غانم، وقالت فى تكريمه: "يشرفنى النهارده أتكلم عن عِشرة عمر واشتغلت معاه 7 أفلام وممكن أكتر كانت كلها فرح وبهجة للناس، هو صانع السعادة، وعمل كوميديا خاصة بيه هو بس سواء مشيته وأداءه وتلقائيته النهاردة بنقوله بنحبك وهتفضل جوه قلبنا".