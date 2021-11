شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ميكو سعد الممثل والمذيع المصري في لجنة تحكيم جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المشرفة على جوائز جولدن جلوب العالمية، الممثل والمذيع المصري "ميكو سعد" في لجنة تحكيم "جولدن جلوب" وهي المسؤولة والمشرفة عن منح الجوائز في المهرجانات العالمية كالأوسكار وغيرها.

وقال الممثل والمذيع ميكو سعد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه فخور بأن يتم اختياره ضمن لجنة تحكيم "جولدن جلوب"، مضيفا: "أنا شاب مصري وفخور بمصريتى وباختيارى ضمن الجولدن الجلوب، هذا شرف كبير وهدفى تمثيل بلدى بشكل مشرف، وسأسعى لتدعيم مشاركة السينما المصرية والعربية في مسابقة جولدن الجلوب العالمية".

وأشار ميكو سعد، إلى أنه انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "I am Gitmo" الذى يكشف وقائع حدثت في سجن "جوانتانامو" ويخرجه المخرج العالمى "فيليب دياز"، كما يصور حالياً فيلم رعب يحمل اسم "AFK"، وفيلم آخر يحمل اسم "God is an astronaut"، ويلعب فيه دور تاني مساعد للبطلة ويجسد شخصية عملاقى التكنولوجيا "إيلون ماسك" و"ستيف جوبز".

ميكو سعد هو ممثل ومذيع مصري انتقل إلى هوليوود قبل 3 سنوات، وقدم عددا من الأفلام القصيرة، وحصل على جوائز فنية، كما تم ترشيح أفلامه لمهرجانات عالمية، وهى "المصري حياة" و"the pitch" و"Joe Riv".