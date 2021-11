شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يوثق عودته لوزنه المثالى من خلال "Best Shape Of My Life" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن النجم ويل سميث من العودة لوزنه المثالى مؤخرًا بعد 5 شهور فقط من صدمته لجمهوره بفيديو أظهر زيادة وزنه بصورة كبيرة آنذاك، قبل أن يعود مؤخرًا لما كان عليه من وزن مثالى بعد سلسلة من التمرينات الشاقة مثلما أكد تقرير الديلى ميل، والذى حرص على توثيقها خلال سلسلة حلقات على موقع يوتيوب باسم " Best Shape Of My Life"، وهي السلسلة المكونة من ستة أجزاء.

ويل سميث من ناحية أخرى سبق وشارك النجم العالمي ويل سميث، متابعيه وجمهوره، بصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها بجوار عدة نسخ من كتابه الجديد تم رصها فوق بعضها، بينما هو نائم بجوارها، ليوجه رسالة لجمهوره لشراء الكتاب الجديد من أجل أن يشعر بالطول أكثر، في رسالة غير مباشرة للترويج لكتابه الجديد. ووجه سميث، مؤخرًا رسالة مهمة عن عدم التمييز بين النجوم أصحاب البشرة البيضاء والسمراء، وذلك من خلال تصريحاته التى ستكشف تفاصيلها كاملة فى عدد شهر نوفمبر من مجلة GQ البريطانية، حيث أكد سميث، أنه كان حريصًا جدًا في مسيرته السينمائية على القيام بالمزيد من الأدوار الرئيسية، مثل دوره فى أفلام "عيد الاستقلال" و"علاء الدين"، حتى يتمكن من التواجد جنبًا إلى جنب مع نظرائه البيض.

ويل سميث وقال سميث: "أردت أن ألعب أدوارًا مثل التي تمنح لتوم كروز. وأردت أن أكون البطل"، وفى حديثه عن الأفلام التي تتحدث عن العبودية. وأضاف، في عدد نوفمبر من British GQ الذي سيكون متوفرا غدا الجمعة 1 أكتوبر: "في الجزء الأول من مسيرتي.. لم أرغب في إظهار السود في هذا الوضع.. وعندما فكرت في الأمر قدمت فيلم Django Unchained "، واختتم مغني الراب السابق: "لكنني لم أرغب في صنع فيلم عبودية عن الانتقام".