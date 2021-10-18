شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون وبسمة وبشرى وسيد رجب أول حضور عرض فيلم "قمر 14" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل توافد الفنانين على السجادة الحمراء التى تسبق عرض فيلم "قمر 14" المعروض فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة بفاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، وكان أول الحضور شذى حسون، بسمة، سيد رجب، بشرى، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة، على أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية بعد انتهاء فعاليات المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

يشارك فى المهرجان عدد من الأفلام المصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال الدورة الخامسة، والتي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان.