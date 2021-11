شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو أحمد الصعيدى يعزف مقطوعات من موسيقى الأفلام الكلاسيكية فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المايسترو أحمد الصعيدي حفلا موسيقيا، بعنوان "السينما فى حفل موسيقى" على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وهو الطقس الذي صار معتادا ومن العلامات المميزة للمهرجان، بحضور المهندس سميح ساويرس، أحمد داود وزوجته علا رشدى، نسرين طافش، طارق الابيارى، علاء عرفة، لجين عمران، ووفد من اليونيسيف.

وقدم الصعيدي خلال الحفل مجموعة متميزة من موسيقي الأفلام العالمية والمصرية الكلاسيكية، وهي: ليلة القبض على فاطمة، Apocalypse now، Somewhere in time، Phantom of the opera think of me، Phantom of the opera overture، The mission، The pianist، Platoon، Amadeus، Out of Africa، Space Odyssey.

ومن المقرر أن يعرض في العاشرة مساء اليوم فيلم "قمر 14" الذى يختتم فعاليات اليوم، ويسبقى سجادة حمراء لأبطال وحضور الفيلم الذى يشارك في قسم "الاختيار الرسمى (خارج المسابقة)، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.