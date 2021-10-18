بالصور| ابنة السقا بصحبة والدتها والفيشاوي يطبع قُبلة على يد زوجته قبل عرض "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم قمر 14، المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، حضور أبطال وصناع الفيلم وبينهم الفنان أحمد الفيشاوي، الذي حضر بصحبة زوجته، وقام بطباعة قبلة على يدها وخدها.

كما حرصت على الحضور المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، مع ابنتها، وتواجد المذيع مروان يونس بصحبة زوجته وقام بتقبيل رأسها.

كما حضر أحمد مالك، وشقيقه حسن مالك، كريم قاسم، سمية الخشاب، مي الغيطي، كمال زادة، ويوسف عثمان، شريف رمزي، وبوسي شلبي.

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

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