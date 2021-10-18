بالصور| قُبلة مروان يونس لرأس زوجته وأحمد مالك وشقيقه.. السجادة الحمراء لـ"قمر 14" في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم قمر 14، المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، حضور الفنان والمذيع مروان يونس بصحبة زوجته وقام بتقبيل رأسها.

كما حضر أحمد مالك، شقيقه حسن مالك، كريم قاسم، أحمد حاتم، سمية الخشاب، مي الغيطي، كمال زادة، ويوسف عثمان، شريف رمزي، وبوسي شلبي.

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.