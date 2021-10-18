أشرف زكي يعلن قائمته.. ويؤكد: المهن التمثيلية أول نقابة تعلن انتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال رئيس نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إن المهن التمثيلية هي أول نقابة تعلن عن موعد انتخابات التجديد النصفي لها، بعد أن تقدم 15 عضو نقابة للانتخابات القادمة التي يجري إقامتها يوم 5 نوفمبر المقبل.

وأعلن زكي، خلال المؤتمر الصحفي بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، قائمته والتي جاءت كالتالي: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ووائل عبد الله.

وأكد أن النقابة قامت بأعظم مشروع علاج طبي على مستوى نقابات الجمهورية، لافتا إلى أنه أيا كانت التكلفة المادية تتحملها النقابة.

أضاف: "معاشنا ضعيف في حدود 700 جنيه، وعلى الرغم من أنني غير راض عن هذا المعاش، إلا أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعديلات أعتقد أن المعاش سيتم تعديله فيما بعد".

وتُجري نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفي يوم 5 نوفمبر المقبل.