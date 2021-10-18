بالصور| مهرجان الجونة.. بسمة وسيد رجب ودارين حداد أول حضور عرض "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت السجادة الحمراء لفيلم قمر 14، الذي من المقرر عرضه بعد قليل في مسرح البلازا، في مهرجان الجونة السينمائي، عددا من نجوم الفن، بينهم: دارين حداد، طارق الشناوي، الفنانة شذى حسون، بسمة، سيد رجب.

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

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