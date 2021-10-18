كارمن سليمان تطرح فيديو كليب "لمعلوماتك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب "لمعلوماتك" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، وتوزيع ميكس وماستر جلال الحمداوي.

وتقول كلمات الأغنية: "‎سُبحان الله في إيه اتغير! ‎من يوم ما قابلتك والدنيا احلوت أكتر، ‎طب الباب مفتوح ببساطة اتفضل، ‎سيرتك سبقاك مش محتاجة استنى ولا اسأل، ‎ومش داخلة معاك في تفاصيل متقالة ومتعادة كتير، ‎كان دم الدنيا دي تقيل من قبل ما أقابلك، ‎ولمعلوماتك في جزء مهم جدا في الموضوع ده فاتك، ‎أنا واحدة من غيرها لا يمكن هتعيش حياتك، ‎وهتتعب لو مش عامل كل ترتيباتك، لو كان دا رهان فأنت اللي كسبته، ‎خلتني أغير حساباتي واللي أنا رتبته، ‎أيوة أنت بقيت فالكفة الطابة وغلاوتك أهي كل شوية بتزيدلها حابة".

يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إخراج مجدي الهواري، وشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.