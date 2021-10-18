"ربنا يستر".. أحمد الفيشاوي يصل إلى الجونة لحضور فعاليات المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وصل الفنان أحمد الفيشاوي، إلى مدينة الجونة استعدادا لحضور باقي فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان السينمائي.

ونشر الفيشاوي، صورا من رحلته إلى الجونة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بينهم صورة مع الفنان أمير المصري.

وكتب الفيشاوي معلقا: "وصلت حالا إلى الجونة، وربنا يستر، تعبت شوية في المواصلات بس الطريق كان سهل".

ويعرض لأحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، فيلم "قمر 14" في عرضه العالمي الأول ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة، مع النجوم: خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.