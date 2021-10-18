“انتظروا المفاجآت”.. محمد إمام بشعر أشقر في كواليس فيلم “عمّهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد إمام بدء تصوير فيلمه الجديد بعنوان “عمّهم”، وهو التعاون الثاني له مع المخرج حسين المنباوي.

وشارك الجمهور صورة من كواليس الفيلم، ظهر خلالها بشعر أشقر، عبر “انستغرام”، معلّقاً: “توكلنا على الله… (عمّهم)… انتظروا مفاجآت فيلمي الخامس إن شاء الله… دعواتكم”.

وإلى جانب محمد إمام، يضمّ فيلم “عمّهم” العديد من الفنانين منهم محمود حميدة، سيد رجب، هنا الزاهد، أحمد الفيشاوي، نيرمين الفقي، هاجر أحمد، وميرنا نور الدين.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم “لص بغداد”، وكان من بطولته بجانب كل من فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، سعد المختار، محمد عبدالرحمن توتة، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وأمّا عن آخر أعماله الدرامية فكان مسلسل “النمر”، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2021، وضم إلى جانبه العديد من الفنانين منهم هنا الزاهد، نيرمين الفقي، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، محمد رياض، ومحمود حافظ، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.