رونالدو ينفي انفصاله عن جورجينا رودريغز ويقدم لها هدية بمبلغ خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كثرت الشائعات حول انفصال لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo و حبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez، أراد النجم حسم الجدل حول الموضوع بطريقة رومنسية.

وفي التفاصيل، وبعد عودته من رحلته الأوروبية مع منتخب البرتغال، فاجأ النجم صديقته بهدية ثمينة دون أن يكون هناك أي مناسبة خاصة.

وقدم رونالدو لجورجينا، صندوقا للمجوهرات من ماركة “لويس فيتون Louis Vuitton”، يبلغ طوله 1.4 متر، ويبلغ ثمنه 120 ألف يورو.

ويأتي صندوق “لويس فيتون” الطويل بأدراج عدة، توضع فيها المجوهرات، بالإضافة لمرآة صغيرة، كما تستطيع جورجينا إغلاقه وإقفاله بالكامل ليتحول إلى صندوق طويل.

ومن المتوقع أن تستعمله جورجينا كي تضع فيه مجوهراتها التي يتخطى سعرها الـ2 مليون ونصف المليون يورو.

ونشرت جورجينا الصورة على إحدى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه ” “أنا عاجزة عن الكلام كريستيانو”.

وفي سياق منفصل، نشرت كانت جورجينا قد نشرت​ غلاف مجلة L’officiel الذي تصدرته وهي تتألق بفستان قصير باللون الأحمر.

وأحدثت الصور التي نشرتها ضجة كبيرة من قبل رواد الإنترنت على صفحتها، وكانت أبرز التعليقات لحبيبها كريستيانو رونالد الذي علق برموز كثيرة كلها قلوب وقبلات تعبيرا عن حبه لها.