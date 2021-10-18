بعد عام على زواجهما.. زوجة شون بن تطلب الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد علاقة استمرت لـ5 أعوام، وزاوج لمدة عام واحد فقط، تقدمت الممثلة الأسترالية ليلى جورج Leila George زوجة الممثل الأمريكي شون بن Sean Penn بطلب للطلاق واضعة حد لهذه العلاقة.

وفي التفاصيل، تقدمت النجمة بطلب لمحكمة لوس أنجلوس العليا تطلب فيه الطلاق من زوجها نجم هوليوود الشهير.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم الكشف عن أسباب الانفصال حتى الآن، إلا أن العلاقة لم تكن على ما يرام في الأشهر الأخيرة بين الثنائي، خاصة وأن شون كان لديه جدول عمل مزدحم هذا الصيف، حيث أمضى معظم أغسطس وأوائل سبتمبر خارج البلاد للترويج لفيلمه “Flag Day” مع ابنته ديلان.

يذكر أن علاقة ليلى جورج وشون بن بدأت عام 2016، ليتزوجا في يوليو 2020، في حفل صغير حضره عدد قليل فقط من العائلة والأصدقاء نظراً لظروف جائحة كورونا.

وقد أثارت علاقتهما ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن ليلى تبلغ من العمر 29 عامًا ويكبرها شون بـ32 عاماً، وهي أصغر ببضعة أشهر فقط من ديلان، ابنة شون بن، البالغة من العمر 30 عامًا، وأكبر بسنتين من ابنه هوبر، البالغ من العمر 27 عامًا.