شذى حسون بإطلالة جميلة في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العراقية شذى حسون صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وأطلت شذى حسون بفستان باللون البيج، وجاء بتفاصيل ناعمة، واختارت مكياجاً دخانياً وترابياً يناسب إطلالتها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها في لقطات عفوية، لا تخول من الأنوثة.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، إذ نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تركوا لشذى الكثير من التعليقات التي أثنت على تألقها بهذه الإطلالة.

الجدير ذكره أن شذى حسون كانت قد طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “كلمة حلوة” وشاركها فيها على طريقة الديو الفنان المصري محمد قماح. والأغنية من ألحان محمد قماح وكلمات رمضان أبو زيد وتوزيع خالد رؤوف.