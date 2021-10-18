أصالة تفتتح موسم “هلا خورفكان” في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة أصالة حفلاً غنائياً في الإمارات في افتتاح موسم حفلات “هلا خورفكان” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري، على مدرَّج خورفكان الروماني.

حفل أصالة يشارك في إحيائه الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، ويأتي بديلاً لحفل ماجد المهندس وداليا مبارك الذي كان مقرراً إقامته في خورفكان في الموعد ذاته، قبل أن يتم إلغاءه بسبب ظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس.

وأعلنت إدارة مدرج خورفكان، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تأجيل حفل الفنانين ماجد المهندس، وداليا مبارك، الذي كان من المزمع إقامته في 29 أكتوبر الجاري، إلى 14 يناير المقبل، وذلك لظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس، وفيما يخص التذاكر التي تم حجزها مسبقاً، يتسنى للجمهور استخدامها لدخول حفل عبد الله الرويشد وأصالة، كما يمكن استرجاع مبلغ التذكرة، من خلال التواصل مع موقع الحجز.

وستطل أصالة، على جمهور إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتوليفة من أبرز أعمالها الغنائية التي رسخت في أذهان معجبيها، وخلدت أعمالها في سماء الفن الخليجي والعربي.