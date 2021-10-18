شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تعود من الجونة لتصوير "مربع برمودة" مع مصطفى خاطر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت الفنانة روجينا فعاليات مهرجان الجونة السينمائى متجهة إلى القاهرة، وذلك لارتباطها بتصوير أول مشاهدها في فيلم "مربع برمودة"، مع الفنان مصطفى خاطر، وقالت روجينا لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بالمشاركة فى هذا الفيلم، خاصة أنه يقدمها فى عالم الكوميديا.
فى سياق مختلف عبرت روجينا عن سعادتها بحضورها الأيام الأولى لمهرجان الجونة، مشيدة بتطوره عامًا بعد الآخر، لافتة إلى أنه أصبح واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية فى العالم العربى.
كانت الفنانة روجينا وابنتها مايا قد حضرا على السجادة الحمراء للفيلم المغربي "على صوتك" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، وظهرت بشكل جذاب، وعدلت ابنة روجينا ديل الفستان حتى تلتقط والدتها صورا فوتوغرافية لتغازلها روجينا قائلة: "شايفين القمر".