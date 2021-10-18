شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تعود من الجونة لتصوير "مربع برمودة" مع مصطفى خاطر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الفنانة روجينا فعاليات مهرجان الجونة السينمائى متجهة إلى القاهرة، وذلك لارتباطها بتصوير أول مشاهدها في فيلم "مربع برمودة"، مع الفنان مصطفى خاطر، وقالت روجينا لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بالمشاركة فى هذا الفيلم، خاصة أنه يقدمها فى عالم الكوميديا.

فى سياق مختلف عبرت روجينا عن سعادتها بحضورها الأيام الأولى لمهرجان الجونة، مشيدة بتطوره عامًا بعد الآخر، لافتة إلى أنه أصبح واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية فى العالم العربى.