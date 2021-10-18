شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الرئيس السيسى أول رئيس يهتم بتأمين الفنانين غير العاملين فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى يتم عقده حاليًا فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، أنه تم عقد اجتماع اليوم الإثنين، في أول جلسة فى مجلس النواب للثقافة والإعلام، وقمنا بتعديل تشريعى، وهو الاهتمام بملف الفنانين والتأمين الصحى، بحضور نقيب الموسيقين الفنان هانى شاكر ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وكان هناك استقبال حافل من اعضاء اللجنة مع طلباتنا وأضافوا لنا المزيد.

وقال أشرف زكى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس دولة فى العالم يهتم بهذا الملف ورعاية أسر الفنانين، موضحًا أن هناك أعضاء فى النقابة عاملين منهم وآخرون غير عاملين، لذلك صدر قرار من رئيس الهيئة العامة بأن الفنانين الذين لا يعملون فى الدولة أيضًا يتمتعوا بكارنيه التأمين الصحى.

وتابع أشرف خلال المؤتمر، أنه لم يتصور أن هذا التعديل يتم بهذه السرعة، قائلاً: "بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيسًا يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان فى مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر.