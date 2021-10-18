شكرا لقرائتكم خبر عن لجين عمران ونسرين طافش وطارق الإبياري أول حضور حفل "السينما فى حفل موسيقى" بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين إلى السجادة الحمراء لحفل "السينما في حفل موسيقى" الذى يقام سنويًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، كتحية إلى موسيقى السينما الخالدة، وكان أول الحضور نسرين طافش، طارق الإبيارى، علاء عرفة، لجين عمران، ووفد اليونيسيف، ومن المقرر عزف عدد من مقطوعات السينما العالمية الخالدة.

ومن المقرر أن يعرض في العاشرة مساء اليوم فيلم "قمر 14" الذى يختتم فعاليات اليوم، ويسبقى سجادة حمراء لأبطال وحضور الفيلم الذى يشارك في قسم "الاختيار الرسمى (خارج المسابقة)، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، ويشهد عرضه العالمى الأولى اليوم بمهرجان الجونة.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.