شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتألق في مهرجان الجونة بإطلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة سمية الخشاب لجلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وظهرت سمية بإطلالة أنيقة في المهرجان، والذي تحضره لأول مرة، وحرصت سمية علي حضور عدد من الأفلام والفعاليات والمشاركة في أنشطة المهرجان المختلفة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب حلا ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس على قناة ON، واستقبلتها الدمية "كارو" قائلة: "أهلا طنط سمية"، لترد سمية الخشاب: "طنط فى عينك، أنا جاية وكلى شر إذا كان أنتى ولا أمك".

وكان سبق وقال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء تذاكر أفلام مهرجان الجونة، معلقا: "الإقبال كبير على مشاهدة الأفلام، وأكيد مهرجان الجونة مش مهرجان فساتين".

أضاف رمسيس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السنمائي، تشهد توسع في البرامج ما يجعلها مختلفة عن الدورات السابقة، قائلا: "هناك مسابقة لأفلام البيئة وجائزة مقدمة لصناع السينما الشباب، وجائزة خالد بشارة والمعرض يأخذ شكل مختلف تماما، وأكثر من وجه جديد أيضا، وهناك 76 فيلم يشارك في الدورة الحالية منهم 7 أفلام مصرية".